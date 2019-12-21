Санин Прсич
№8
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 нояб. 1993 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 56'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 56'
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Страсбур
1
Монпелье
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Страсбур
2
Нант
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 18:30
минуты: 85' - 90'
ПСЖ
1
Страсбур
0
минуты: 85' - 90'