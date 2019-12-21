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Санин Прсич
№8
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 нояб. 1993 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
испания. кубок
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 56'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 56'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Страсбур
1
Монпелье
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Страсбур
2
Нант
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 85' - 90'
ПСЖ
1
Страсбур
0
минуты: 85' - 90'