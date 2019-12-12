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Гойко Цимирот
№16
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 дек. 1992 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 2
Арсенал
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
71'
71'
71'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Арсенал
4 : 0
Стандард
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'