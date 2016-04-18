Самир Юсифов
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
2
был в запасе
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 15:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
1
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2 : 1
Енисей
90'
90'
90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
минуты: 74' - 90'
Томь
2
Енисей
1
минуты: 74' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 13:00
Енисей
1 : 3
Тосно
27.03.2016 27 марта 2016 вс 13:00
был в запасе
Енисей
1
Тосно
3
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
Енисей
0 : 3
Зенит-2
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
был в запасе
Енисей
0
Зенит-2
3
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
Енисей
4 : 0
Байкал
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
4
Байкал
0
минуты: 68' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
Факел
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
минуты: 81' - 90'
Енисей
2
Факел
0
минуты: 81' - 90'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
был в запасе
Спартак-2
2
Енисей
0
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
Балтика
0 : 0
Енисей
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
0
был в запасе
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
Енисей
1 : 0
Сибирь
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 76' - 90'
Енисей
1
Сибирь
0
минуты: 76' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Сокол
1
Енисей
0
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
Луч
2 : 2
Енисей
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
минуты: 64' - 90'
Луч
2
Енисей
2
минуты: 64' - 90'
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
1
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Армавир
90'
90'
90'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
3
Армавир
1
минуты: 90' - 90'
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 15:00
Енисей
0 : 4
Спартак-2
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 15:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
0
Спартак-2
4
минуты: 46' - 90'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Енисей
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
минуты: 88' - 90'
КАМАЗ
0
Енисей
1
минуты: 88' - 90'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 15:00
Енисей
1 : 1
Балтика
20.07.2015 20 июля 2015 пн 15:00
был в запасе
Енисей
1
Балтика
1
был в запасе