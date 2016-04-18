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Самир Юсифов
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
2
был в запасе
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
Томь
2 : 1
Енисей
90'
90'
90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 74' - 90'
Томь
2
Енисей
1
минуты: 74' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
Енисей
1 : 3
Тосно
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
был в запасе
Енисей
1
Тосно
3
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Енисей
0 : 3
Зенит-2
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
был в запасе
Енисей
0
Зенит-2
3
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
Енисей
4 : 0
Байкал
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
4
Байкал
0
минуты: 68' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Факел
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
минуты: 81' - 90'
Енисей
2
Факел
0
минуты: 81' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
был в запасе
Спартак-2
2
Енисей
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Енисей
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Енисей
1 : 0
Сибирь
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Енисей
1
Сибирь
0
минуты: 76' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Сокол
1
Енисей
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
Луч
2 : 2
Енисей
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 64' - 90'
Луч
2
Енисей
2
минуты: 64' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
1
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Армавир
90'
90'
90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
3
Армавир
1
минуты: 90' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0 : 4
Спартак-2
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
15:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
0
Спартак-2
4
минуты: 46' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Енисей
27.07.2015
27 июля 2015
пн
17:00
минуты: 88' - 90'
КАМАЗ
0
Енисей
1
минуты: 88' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
15:00
Енисей
1 : 1
Балтика
20.07.2015
20 июля 2015
пн
15:00
был в запасе
Енисей
1
Балтика
1
был в запасе