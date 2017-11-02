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Дарко Глишич
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Реал Сосьедад
3 : 0
Вардар
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Вардар
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Вардар
0 : 6
Реал Сосьедад
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Вардар
0
Реал Сосьедад
6
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
3
Вардар
1
был в запасе
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 44' - 90'
Вардар
0
Зенит
5
минуты: 44' - 90'