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Лента
Матч-центр
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Райан Кашаро
№5
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
был в запасе
9.07.2019
9 июля 2019
вт
18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
9.07.2019
9 июля 2019
вт
18:55
был в запасе
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе