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Неманья Николич
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
Рома
0 : 0
БАТЭ
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 80'
Рома
0
БАТЭ
0
минуты: 1' - 80'
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
БАТЭ
1 : 1
Байер
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
минуты: 78' - 90'
БАТЭ
1
Байер
1
минуты: 78' - 90'
4.11.2015
4 нояб. 2015
ср
22:45
Барселона
3 : 0
БАТЭ
80'
80'
80'
4.11.2015
4 нояб. 2015
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Барселона
3
БАТЭ
0
минуты: 68' - 90'
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
БАТЭ
0 : 2
Барселона
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 66'
БАТЭ
0
Барселона
2
минуты: 1' - 66'
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
БАТЭ
3 : 2
Рома
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
БАТЭ
3
Рома
2
минуты: 1' - 87'
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Байер
4 : 1
БАТЭ
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Байер
4
БАТЭ
1
был в запасе