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Михайло Ристич
№26
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 окт. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
64'
64'
64'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
ПСЖ
5
Монпелье
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Тулуза
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Анжер
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Монпелье
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ницца
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
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