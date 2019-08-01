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Матч-центр
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Жолт Калмар
№13
Полузащитник
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Команда
ДАК 1904
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
9 июня 1995 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Атромитос
3 : 2
ДАК 1904
72'
72'
72'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
72'
минуты: 1' - 90'
Атромитос
3
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
ДАК 1904
1 : 2
Атромитос
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ДАК 1904
1
Атромитос
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
ДАК 1904
1 : 1
Краковия
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ДАК 1904
1
Краковия
1
минуты: 1' - 90'