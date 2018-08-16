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Лента
Матч-центр
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Педру Мигель Аморим
№25
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 авг. 1988 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
Лех
1 : 2
Генк
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лех
1
Генк
2
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
70'
70'
70'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лех
3
Шахтер
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
90'
90'
90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Шахтер
1
Лех
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Гандзасар
2 : 1
Лех
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Гандзасар
2
Лех
1
минуты: 1' - 90'