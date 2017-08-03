Марк Рейнольдс
№6
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 20:00
Аполлон
2 : 0
Абердин
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Абердин
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Аполлон
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'