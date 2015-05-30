Угу Филипе да Кошта Виейра
№27
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
минуты: 1' - 78'
Торпедо
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 78'
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
29', 63'
29', 63'
29', 63'
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
29', 63'
минуты: 1' - 66'
Торпедо
3
Урал
1
минуты: 1' - 66'
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 87'
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 87'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
24'
24'
24'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 82'
Динамо
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 82'
3.05.2015 3 мая 2015 вс 18:30
Торпедо
2 : 2
Рубин
3.05.2015 3 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Торпедо
2
Рубин
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
Торпедо
0 : 2
ЦСКА
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 70'
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
минуты: 70' - 90'
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 70' - 90'
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 83'
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 83'
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 63'
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 63'
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 20:15
минуты: 1' - 72'
Арсенал
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 72'
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2015 9 марта 2015 пн 13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
9.03.2015 9 марта 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 85'
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 85'
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 17:00
минуты: 56' - 90'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 56' - 90'
3.12.2014 3 дек. 2014 ср 20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
3.12.2014 3 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
минуты: 65' - 90'
Кубань
1
Торпедо
1
минуты: 65' - 90'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
был в запасе
Торпедо
2
Ростов
1
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 70'
3.11.2014 3 нояб. 2014 пн 14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
3.11.2014 3 нояб. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 78'
Торпедо
0
Кубань
0
минуты: 1' - 78'
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