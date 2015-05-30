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Угу Филипе да Кошта Виейра
№27
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
минуты: 1' - 78'
Торпедо
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 78'
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
29', 63'
29', 63'
29', 63'
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
29', 63'
минуты: 1' - 66'
Торпедо
3
Урал
1
минуты: 1' - 66'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015
17 мая 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 87'
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 87'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
24'
24'
24'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Динамо
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 82'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
18:30
Торпедо
2 : 2
Рубин
3.05.2015
3 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Торпедо
2
Рубин
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
Торпедо
0 : 2
ЦСКА
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 70'
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
минуты: 70' - 90'
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 70' - 90'
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 83'
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 83'
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 63'
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 63'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 72'
Арсенал
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 72'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2015
9 марта 2015
пн
13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
9.03.2015
9 марта 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 85'
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 85'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
17:00
минуты: 56' - 90'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 56' - 90'
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
20:00
был в запасе
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
минуты: 65' - 90'
Кубань
1
Торпедо
1
минуты: 65' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
был в запасе
Торпедо
2
Ростов
1
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 70'
3.11.2014
3 нояб. 2014
пн
14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
3.11.2014
3 нояб. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 78'
Торпедо
0
Кубань
0
минуты: 1' - 78'
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