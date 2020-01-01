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Лента
Матч-центр
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Бранко Йовичич
№3
Полузащитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 марта 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига чемпионов Квалификация - 2019/2020
Команда
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Ж
Кр
Црвена Звезда
3
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