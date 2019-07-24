Бранко Йовичич
№3
Полузащитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 марта 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:45
Црвена Звезда
2 : 0
ХИК
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:45
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
2
Судува
1
минуты: 1' - 90'
9.07.2019 9 июля 2019 вт 21:00
Судува
0 : 0
Црвена Звезда
8'
8'
8'
9.07.2019 9 июля 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Судува
0
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90'