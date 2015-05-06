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Маттео Биджери
№16
Вратарь
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
6.05.2015
6 мая 2015
ср
16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
6.05.2015
6 мая 2015
ср
16:00
был в запасе
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
20:00
был в запасе
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе