Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмануэле Ровини
№95
Нападающий
Подписаться
Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
Эмполи
0 : 0
Торино
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Эмполи
0
Торино
0
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
20:00
был в запасе
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Чезена
2
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Эмполи
0
Рома
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе