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Федерико Барба
№5
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 сент. 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
германия. бундеслига
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
8'
8'
8'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
31'
31'
31'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
Барселона
5 : 1
Вальядолид
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вальядолид
2
Эйбар
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
60'
60'
60'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе