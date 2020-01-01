Мариу Руй (Мариу Руй Силва Дуарте)
№6
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 мая 1991 (29) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
14
0
1
6
0