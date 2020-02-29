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Мариу Руй (Мариу Руй Силва Дуарте)
№6
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 мая 1991 (29) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Торино
1
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
80'
80'
80'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
85'
85'
85'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
33'
33'
33'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Парма
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
90'
90'
90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Наполи
1
Болонья
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
78'
78'
78'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Наполи
2
Аталанта
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
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