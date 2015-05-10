Мелькер Хальберг
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Удинезе
1
Сампдория
4
минуты: 1' - 72'
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 3
Палермо
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Удинезе
1
Палермо
3
был в запасе
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
8.04.2015 8 апр. 2015 ср 19:30
был в запасе
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Удинезе
2
Фиорентина
2
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
8.03.2015 8 марта 2015 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Торино
8.03.2015 8 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
3
Торино
2
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
1'
1'
1'
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Наполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 63'
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
Ювентус
0
был в запасе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
Эмполи
1 : 2
Удинезе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
минуты: 68' - 90'
Эмполи
1
Удинезе
2
минуты: 68' - 90'
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Удинезе
2 : 2
Кальяри
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Удинезе
2
Кальяри
2
минуты: 45' - 90'
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
6.01.2015 6 янв. 2015 вт 14:30
Удинезе
0 : 1
Рома
6.01.2015 6 янв. 2015 вт 14:30
был в запасе
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
2
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Верона
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Верона
2
был в запасе
Показать все игры