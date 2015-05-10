Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мелькер Хальберг
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Удинезе
1
Сампдория
4
минуты: 1' - 72'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 3
Палермо
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Палермо
3
был в запасе
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
8.04.2015
8 апр. 2015
ср
19:30
был в запасе
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
2
Фиорентина
2
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
17:00
Удинезе
3 : 2
Торино
8.03.2015
8 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
3
Торино
2
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
1'
1'
1'
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Наполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 63'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Ювентус
0
был в запасе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
21:00
Эмполи
1 : 2
Удинезе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
21:00
минуты: 68' - 90'
Эмполи
1
Удинезе
2
минуты: 68' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Удинезе
2 : 2
Кальяри
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 45' - 90'
Удинезе
2
Кальяри
2
минуты: 45' - 90'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
14:30
Удинезе
0 : 1
Рома
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
2
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Верона
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Верона
2
был в запасе
Показать все игры