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Лука Чеппителли
№23
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 нояб. 1989 (30) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
73'
73'
73'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
11'
11'
11'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Парма
1 : 3
Кальяри
23', 39'
16'
23', 39'
23', 39'
16'
23', 39'
16'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
23', 39'
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
68'
68'
68'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'