Самуэле Массоло
№96
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 20:00
был в запасе
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
1
Сассуоло
1
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
Сампдория
0 : 0
Рома
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
был в запасе
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Палермо
1 : 1
Сампдория
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
был в запасе
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе