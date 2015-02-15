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Самуэле Массоло
№96
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Сассуоло
1
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
21:45
Сампдория
0 : 0
Рома
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Палермо
1 : 1
Сампдория
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе