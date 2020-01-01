Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (25) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
1
0
0
1
0