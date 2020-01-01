Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (25) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
1
0
0
1
0