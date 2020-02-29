Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (25) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
76'
76'
76'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'