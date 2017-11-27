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Иван Галанин
№98
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:00
Анжи
0 : 1
Локомотив
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Анжи
0
Локомотив
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
3
Динамо
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Ростов
0
Локомотив
1
был в запасе