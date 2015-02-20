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Хайро Морилья
№26
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Хетафе
2
Эспаньол
1
был в запасе
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
21:00
Эспаньол
1 : 2
Эйбар
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
21:00
минуты: 46' - 90'
Эспаньол
1
Эйбар
2
минуты: 46' - 90'
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
минуты: 80' - 90'
Эспаньол
1
Севилья
2
минуты: 80' - 90'