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Матч-центр
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Клебер Жандерсон Перейра Рейс
№3
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
Гамбург
2 : 5
Боруссия
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 1' - 31'
Гамбург
2
Боруссия
5
минуты: 1' - 31'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Боруссия
0 : 0
Гамбург
25'
25'
25'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
78'
78'
78'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
2
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
Гамбург
0 : 1
Бавария
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
0
Бавария
1
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Фрайбург
1 : 0
Гамбург
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
был в запасе
Фрайбург
1
Гамбург
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
Гамбург
0 : 4
РБ Лейпциг
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
0
РБ Лейпциг
4
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
Байер
3 : 1
Гамбург
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Гамбург
1 : 1
Ингольштадт
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
1
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90'