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Вальтер Брессан
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Кьево
3
Рома
5
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Кьево
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кьево
1
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
1
Кьево
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
4
Кьево
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Болонья
4 : 1
Кьево
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
4
Кьево
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Кьево
0
Фиорентина
3
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Аталанта
4
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Лацио
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе