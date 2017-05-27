Вальтер Брессан
№32
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
20.05.2017 20 мая 2017 сб 19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017 20 мая 2017 сб 19:00
был в запасе
Кьево
3
Рома
5
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Сампдория
1 : 1
Кьево
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кьево
1
был в запасе
7.05.2017 7 мая 2017 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
7.05.2017 7 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
1
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Дженоа
1
Кьево
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Кальяри
4
Кьево
0
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Болонья
4 : 1
Кьево
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Болонья
4
Кьево
1
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:00
был в запасе
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:00
был в запасе
Кьево
0
Фиорентина
3
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кьево
1
Аталанта
4
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Лацио
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
был в запасе
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе