Густаво Кампаньяро
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лудогорец
4
0
0
2
0