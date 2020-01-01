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Матч-центр
Моя команда
Густаво Кампаньяро
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лудогорец
4
0
0
2
0