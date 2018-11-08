Густаво Кампаньяро
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
12'
12'
12'
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Цюрих
1 : 0
Лудогорец
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Лудогорец
2 : 3
Байер
83'
83'
83'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
2
Байер
3
минуты: 1' - 90'