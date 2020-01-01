Давиде Дзаппакоста
№2
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
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Рома
0
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