Давиде Дзаппакоста
№2
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
Вольфсберг
1 : 1
Рома
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Вольфсберг
1
Рома
1
был в запасе