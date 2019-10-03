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Лента
Матч-центр
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Давиде Дзаппакоста
№2
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Вольфсберг
1 : 1
Рома
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Вольфсберг
1
Рома
1
был в запасе