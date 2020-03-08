Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алекс Морено (Алехандро Морена Лопера)
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 июня 1993 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 77'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 77'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
64'
64'
64'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Гранада
1
Бетис
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры