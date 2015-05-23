Хорхе Морсильо
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
64'
17'
64'
17'
64'
17'
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
был в запасе
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 13:00
Эспаньол
1 : 1
Райо Вальекано
3.05.2015 3 мая 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:00
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
62'
62'
62'
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
31'
31'
31'
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 20:00
минуты: 14' - 90'
Севилья
2
Райо Вальекано
0
минуты: 14' - 90'
3.04.2015 3 апр. 2015 пт 21:45
Эйбар
1 : 2
Райо Вальекано
3.04.2015 3 апр. 2015 пт 21:45
минуты: 82' - 90'
Эйбар
1
Райо Вальекано
2
минуты: 82' - 90'
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:00
Райо Вальекано
1 : 0
Малага
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Малага
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Гранада
14.03.2015 14 марта 2015 сб 22:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Гранада
1
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Леванте
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Райо Вальекано
4
Леванте
2
минуты: 46' - 90'
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
минуты: 46' - 90'
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 21:00
минуты: 78' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
минуты: 78' - 90'
9.02.2015 9 февр. 2015 пн 22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
9.02.2015 9 февр. 2015 пн 22:45
был в запасе
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:45
Райо Вальекано
1 : 2
Депортиво
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:45
был в запасе
Райо Вальекано
1
Депортиво
2
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2015 12 янв. 2015 пн 22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015 12 янв. 2015 пн 22:45
был в запасе
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:00
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
32'
32'
32'
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 14:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Севилья
1
был в запасе
1.12.2014 1 дек. 2014 пн 22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
1.12.2014 1 дек. 2014 пн 22:45
был в запасе
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:00
был в запасе
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
37'
37'
37'
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
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