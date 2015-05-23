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Хорхе Морсильо
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
64'
17'
64'
17'
64'
17'
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:00
Эспаньол
1 : 1
Райо Вальекано
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:00
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
62'
62'
62'
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
31'
31'
31'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
минуты: 14' - 90'
Севилья
2
Райо Вальекано
0
минуты: 14' - 90'
3.04.2015
3 апр. 2015
пт
21:45
Эйбар
1 : 2
Райо Вальекано
3.04.2015
3 апр. 2015
пт
21:45
минуты: 82' - 90'
Эйбар
1
Райо Вальекано
2
минуты: 82' - 90'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 0
Малага
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Малага
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Гранада
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Гранада
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Леванте
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Райо Вальекано
4
Леванте
2
минуты: 46' - 90'
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
минуты: 46' - 90'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
минуты: 78' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
минуты: 78' - 90'
9.02.2015
9 февр. 2015
пн
22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
9.02.2015
9 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
Райо Вальекано
1 : 2
Депортиво
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Райо Вальекано
1
Депортиво
2
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
32'
32'
32'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
14:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Севилья
1
был в запасе
1.12.2014
1 дек. 2014
пн
22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
1.12.2014
1 дек. 2014
пн
22:45
был в запасе
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
37'
37'
37'
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
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