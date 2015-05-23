Рафаэл Мартинс
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015 23 мая 2015 сб 17:30
минуты: 81' - 90'
Леванте
0
Эльче
0
минуты: 81' - 90'
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
минуты: 73' - 90'
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 73' - 90'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:00
минуты: 86' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 86' - 90'
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
7.04.2015 7 апр. 2015 вт 23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
7.04.2015 7 апр. 2015 вт 23:00
минуты: 46' - 90'
Леванте
1
Севилья
2
минуты: 46' - 90'
21.03.2015 21 марта 2015 сб 22:00
Леванте
0 : 1
Сельта
21.03.2015 21 марта 2015 сб 22:00
минуты: 82' - 90'
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 82' - 90'
6.03.2015 6 марта 2015 пт 22:45
Леванте
2 : 1
Эйбар
6.03.2015 6 марта 2015 пт 22:45
был в запасе
Леванте
2
Эйбар
1
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
Вильярреал
1 : 0
Леванте
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
0
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
минуты: 76' - 90'
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 76' - 90'
9.01.2015 9 янв. 2015 пт 22:45
Леванте
0 : 0
Депортиво
9.01.2015 9 янв. 2015 пт 22:45
был в запасе
Леванте
0
Депортиво
0
был в запасе
3.01.2015 3 янв. 2015 сб 18:00
Атлетико
3 : 1
Леванте
3.01.2015 3 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 60'
Атлетико
3
Леванте
1
минуты: 1' - 60'
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
минуты: 67' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 67' - 90'
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Кордоба
0
Леванте
0
минуты: 74' - 90'
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
71'
71'
71'
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 21:00
71'
минуты: 61' - 90'
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 61' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Малага
0 : 0
Леванте
50'
50'
50'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 57'
Малага
0
Леванте
0
минуты: 1' - 57'
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
был в запасе
Атлетик
3
Леванте
0
был в запасе
25.08.2014 25 авг. 2014 пн -:-
Леванте
0 : 2
Вильярреал
25.08.2014 25 авг. 2014 пн -:-
минуты: 72' - 90'
Леванте
0
Вильярреал
2
минуты: 72' - 90'