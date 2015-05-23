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Рафаэл Мартинс
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Леванте
0
Эльче
0
минуты: 81' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 73' - 90'
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 73' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
минуты: 86' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 86' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
23:00
минуты: 46' - 90'
Леванте
1
Севилья
2
минуты: 46' - 90'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
Леванте
0 : 1
Сельта
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
минуты: 82' - 90'
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 82' - 90'
6.03.2015
6 марта 2015
пт
22:45
Леванте
2 : 1
Эйбар
6.03.2015
6 марта 2015
пт
22:45
был в запасе
Леванте
2
Эйбар
1
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Вильярреал
1 : 0
Леванте
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
минуты: 76' - 90'
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 76' - 90'
9.01.2015
9 янв. 2015
пт
22:45
Леванте
0 : 0
Депортиво
9.01.2015
9 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Леванте
0
Депортиво
0
был в запасе
3.01.2015
3 янв. 2015
сб
18:00
Атлетико
3 : 1
Леванте
3.01.2015
3 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 60'
Атлетико
3
Леванте
1
минуты: 1' - 60'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 67' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
минуты: 74' - 90'
Кордоба
0
Леванте
0
минуты: 74' - 90'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
71'
71'
71'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
71'
минуты: 61' - 90'
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 61' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Малага
0 : 0
Леванте
50'
50'
50'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 57'
Малага
0
Леванте
0
минуты: 1' - 57'
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
был в запасе
Атлетик
3
Леванте
0
был в запасе
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
-:-
Леванте
0 : 2
Вильярреал
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
-:-
минуты: 72' - 90'
Леванте
0
Вильярреал
2
минуты: 72' - 90'