Сандро Рамирес
№24
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1995 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вальядолид
12
2
1
2
0