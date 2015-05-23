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Жонатан Лопес
№55
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
был в запасе
Реал
7
Хетафе
3
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
был в запасе
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
18:00
Хетафе
1 : 2
Гранада
3.05.2015
3 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Гранада
2
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
был в запасе
Барселона
6
Хетафе
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Атлетик
4
Хетафе
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
1
Вильярреал
1
был в запасе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
Эльче
0 : 1
Хетафе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
был в запасе
Эльче
0
Хетафе
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
20:00
Хетафе
2 : 1
Депортиво
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Хетафе
2
Депортиво
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
9.03.2015
9 марта 2015
пн
22:45
Кордоба
1 : 2
Хетафе
9.03.2015
9 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Кордоба
1
Хетафе
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
Валенсия
1 : 0
Хетафе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
58'
58'
58'
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Хетафе
2
Сельта
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
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