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Вадим Кричмарь
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
минуты: 81' - 90'
Томь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 81' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
минуты: 69' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 69' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
был в запасе
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
минуты: 39' - 90'
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 39' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 90' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
23'
23'
23'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 31'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 31'