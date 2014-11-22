Вадим Кричмарь
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 11:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 11:00
минуты: 81' - 90'
Томь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 81' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
минуты: 69' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 69' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 17:00
был в запасе
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Енисей
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Оренбург
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
минуты: 39' - 90'
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 39' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 90' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
23'
23'
23'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 31'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 31'