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Лента
Матч-центр
Моя команда
Энцо Роко
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
16 авг. 1992 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
90'
90'
90'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
75'
75'
75'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
75'
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
18'
18'
18'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
30'
30'
30'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
Брага
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе