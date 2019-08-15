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Матч-центр
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Рауль Альбентоса
№6
Защитник
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Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 сент. 1988 (31) год
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
был в запасе
ЦСКА
1
Осиек
0
был в запасе