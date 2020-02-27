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Лента
Матч-центр
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Хоан Хордан
№24
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июля 1994 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 1
Севилья
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'