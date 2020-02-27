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Лента
Матч-центр
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Пау Лопес
№1
Вратарь
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Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 дек. 1994 (25) лет
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 1
Рома
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 90'