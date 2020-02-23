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Эдгар Мендес
№16
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 янв. 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Алавес
2
Атлетик
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
1
Алавес
0
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе