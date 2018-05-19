Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мауро дос Сантос
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Тенерифе
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Леганес
3
Бетис
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Реал
2 : 1
Леганес
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Реал
2
Леганес
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Леганес
1 : 0
Сельта
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леганес
1
Сельта
0
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
17:15
Леганес
0 : 1
Валенсия
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Леганес
0
Валенсия
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
Атлетик
2 : 0
Леганес
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Атлетик
2
Леганес
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
Леванте
0 : 0
Леганес
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
20:30
Депортиво
1 : 0
Леганес
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Депортиво
1
Леганес
0
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
Сельта
1 : 0
Леганес
65'
65'
65'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:15
Леганес
0 : 3
Барселона
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:15
был в запасе
Леганес
0
Барселона
3
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:30
Леганес
1 : 0
Атлетик
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
Малага
0 : 2
Леганес
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры