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Лента
Матч-центр
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Марвин Шульц
№15
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 янв. 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
90'
90'
90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90'