Мирнес Пепич
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Падерборн
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 18:30
был в запасе
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
1.03.2015 1 марта 2015 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
1.03.2015 1 марта 2015 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Падерборн
0 : 6
Бавария
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
минуты: 71' - 90'
Падерборн
0
Бавария
6
минуты: 71' - 90'
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:30
Ганновер-96
1 : 2
Падерборн
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Падерборн
2
был в запасе
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Кельн
0
Падерборн
0
минуты: 88' - 90'