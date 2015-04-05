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Матч-центр
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Мирнес Пепич
№23
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
Падерборн
0 : 6
Бавария
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Падерборн
0
Бавария
6
минуты: 71' - 90'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
Ганновер-96
1 : 2
Падерборн
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Падерборн
2
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Кельн
0
Падерборн
0
минуты: 88' - 90'