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Александр Нюбель
№35
Вратарь
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 сент. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
был в запасе
Шальке-04
0
Аугсбург
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
4
Шальке-04
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Падерборн
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
67'
67'
67'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Шальке-04
3 : 3
Фортуна
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Фортуна
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
90'
90'
90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
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