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Лента
Матч-центр
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Лукас-Юлиан Шолль
№15
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:30
был в запасе
Майнц
1
Бавария
2
был в запасе
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
был в запасе
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе