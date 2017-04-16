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Эштон Гётц
№39
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:30
Вердер
2 : 1
Гамбург
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:30
был в запасе
Вердер
2
Гамбург
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:30
Гамбург
2 : 1
Хоффенхайм
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
4.04.2017
4 апр. 2017
вт
21:00
Боруссия
3 : 0
Гамбург
4.04.2017
4 апр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Боруссия
3
Гамбург
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
Майнц
3 : 1
Гамбург
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
Майнц
3
Гамбург
1
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:30
Дармштадт
0 : 2
Гамбург
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:30
был в запасе
Дармштадт
0
Гамбург
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Гамбург
2 : 2
Вердер
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
2
Вердер
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Гамбург
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Гамбург
2
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Кельн
3 : 0
Гамбург
40'
40'
40'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 66'
Кельн
3
Гамбург
0
минуты: 1' - 66'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Гамбург
0
был в запасе