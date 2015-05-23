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Александер Брунст
№1
Вратарь
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Гамбург
2 : 0
Шальке-04
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
2
Шальке-04
0
был в запасе
8.05.2015
8 мая 2015
пт
21:30
Гамбург
1 : 1
Фрайбург
8.05.2015
8 мая 2015
пт
21:30
был в запасе
Гамбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:30
Майнц
1 : 2
Гамбург
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:30
был в запасе
Майнц
1
Гамбург
2
был в запасе
20.03.2015
20 марта 2015
пт
22:30
Гамбург
0 : 1
Герта
20.03.2015
20 марта 2015
пт
22:30
был в запасе
Гамбург
0
Герта
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:30
Айнтрахт
2 : 1
Гамбург
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Гамбург
1
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
0 : 0
Гамбург
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
0
Гамбург
0
был в запасе
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Гамбург
0 : 1
Штутгарт
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Гамбург
0
Штутгарт
1
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Гамбург
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Гамбург
0
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
17:30
Гамбург
2 : 1
Майнц
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
17:30
был в запасе
Гамбург
2
Майнц
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Гамбург
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Гамбург
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:30
Гамбург
2 : 0
Вердер
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Гамбург
2
Вердер
0
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Гамбург
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Гамбург
0
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Байер
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
1
Байер
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Герта
3 : 0
Гамбург
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Герта
3
Гамбург
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:30
Гамбург
1 : 1
Хоффенхайм
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:30
был в запасе
Гамбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Гамбург
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Гамбург
1
был в запасе