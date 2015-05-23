Томас Брекер
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 48' - 90'
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 48' - 90'
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
87'
87'
87'
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
минуты: 81' - 90'
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 81' - 90'
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 81' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 81' - 90'
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 71' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 71' - 90'
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Байер
5 : 1
Кельн
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Байер
5
Кельн
1
был в запасе